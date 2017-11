Aalborg Lufthavn opgraderer landingssystem

Tirsdag 28. november 2017 kl: 12:17

Fra venstre: Thorbjørn Moen, Søren Svendsen og Hans Kristian Skovmose.

Af: Redaktionen - Det er en stor dag i Aalborg Lufthavn, da en CAT III-klassificering i høj grad kommer til at styrke flytrafikken ind og ud af Aalborg. Derfor er vi glade for samarbejdet med Flyvestation Aalborg, Naviair og Indra Navia, der fra dag ét alle har vist et stort engagement og gjort en kæmpe indsats for projektets realisering, siger lufthavnsdirektør Søren Svendsen.





Kontrakten blev underskrevet af Project Manager, Thorbjørn Moen, fra norske Indra Navia, der er den førende inden for CAT III-installationer i hele verden, chef for operationsafdelingen i Flyvestation Aalborg, Hans Kristian Skovmose og direktør i Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen. Til stede var også chefen for Naviair, Ole Eckhaus, der sammen med sit team implementerer systemet og efterfølgende kommer til at stå for vedligeholdelsen af landingssystemerne i Aalborg Lufthavn.





Det flyvetekniske begreb CAT er et udtryk for, i hvor dårligt vejr det stadig er muligt at lande flyet i en lufthavn. De installerede landingssystemer bestemmer CAT-klassificeringerne i en lufthavn, hvor Aalborg Lufthavn indtil nu har haft en CAT I og II klassificering, der har gjort det muligt for fly at lande i vejr med en sigtbarhed ned til 300 meter. Sigtbarheden måles i forhold til signallyset på landingsbanen. Med CAT III bliver det muligt at lande i en sigtbarhed på 0 meter, hvorfor selv tæt tåge ikke vil skabe udfordringer for flytrafikken.





Installationen af de nødvendige landingssystemer er allerede i fuld gang og hele projektet forventes færdigt 25. maj, hvorefter Aalborg Lufthavn er ILS CAT III klassificeret som den tredje lufthavn i Danmark og nummer 145 i verden.







