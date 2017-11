Svensk transportvirksomhed kører ind i Danmark

Af: Redaktionen Best Transport har en årlig omsætning på over 400 millioner svenske kroner og er en af Sveriges hurtigst voksende transportvirksomheder. I perioden fra 2014 til 2016 er salget fordoblet.Best Transport kører ind på det danske transportmarked og vil slå i gennem ved at satse på hurtig, præcis og konkurrencedygtig levering af varer. Ambitionen er at være landsdækkende inden udgangen af 2018.- Vi kan klart se et behov for at tænke transport og varelevering på en ny måde i Danmark. Der er mange virksomheder, som tilbyder at levere varer fra eksempelvis onlinebutikker, men vi må også konstatere, at serviceniveauet og hastigheden langt fra lever op til de forventninger, som både kunder og de erhvervsdrivende har. Det serviceniveau vil vi ind og løfte, siger Kitte Filtenborg, som står i spidsen for lanceringen af Best Transport i Danmark.I dag har Best Transport omkring 13.000 virksomheder, som kunder i Skandinavien. Best Transport forventer at øge det tal markant, når Best Transport får etableret sig på det danske marked.- Best Transport befinder sig i en spændende fase, og har musklerne til at ekspandere. Vi kan se, at markedet for online handel er stigende, og at det ventes, at det vil fortsætte i fremtiden. Og dermed også markedet for hjemmeleverancer til de danske forbrugere. Vi ser derfor virkelig gode muligheder for vækst på det danske marked, siger fra Kitte Filtenborg.Best Transport har eksisteret siden 1976.