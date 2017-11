Østjysk vognmand daffer derudad med 530 heste

Torsdag 16. november 2017 kl: 10:50

Af: Redaktionen

Den nye DAF er en 6x2/4 FTG med styrbar og løftbar støtteaksel foran trækakslen. Den er opbygget af PM Lastvogns Service i Hedensted med heldækkende alu-dørk, værktøjsskab, ADR-udstyr samt skræddersyet bagende med ekstra LED-baglygter, arbejdslys og blitzlys. Drivlinen består af den kraftigste udgave af DAF’s MX-13-motor, der for nylig blev opgraderet til 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.600 Nm. Motoren er kombineret med den nye 12-trins ZF TraXon-gearkasse med automatisk gearskiftesystem samt en bagaksel med 2,39:1 i udveksling.









I førerhuset kan chaufføren Michael ”Micki” Hansen glæde sig over læderstue i DAF’s originale Exclusive Line, som desuden er suppleret med plysning fra Fix i Hedensted og lidt ekstra lyd fra HP Teknik i Horsens.









- Jeg har kun kørt kort tid i den nye bil, men jeg er allerede vildt imponeret. Jeg kan tydeligt mærke forskel både i trækkraft og gearskift fra den XF-510’er, jeg havde før, siger Micki og fortsætter:





- Normalt er jeg mest til Volvo, men jeg må indrømme, at DAF’en er super god at køre i. Jeg har altid ment, at Volvos I-Shift var den bedste på markedet, men den nye TraXon-gearkasse i DAF’en er mindst lige så god. Desuden er DAF-førerhuset jo bare det mest rummelige på markedet. Jeg har selv fået lov at bestemme farver og udstyr, så kan man jo ikke forlange mere.









Peter T. Thomsen råder i dag over tre DAF, tre Scania, en enkelt Volvo samt en otte-pallers Mercedes Sprinter varevogn. Han skal blandt andet bruge den nye DAF XF-530 til forskellige ADR-transporter af flydende gasser i Danmark og lidt i Norge. Hans øvrige biler er også primært beskæftiget i Danmark med transport af blandt andet flaskepant-maskiner, genbrugsemballage og forskelligt udstyr til minkindustrien samt kurér-kørsel.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.