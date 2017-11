Ø-færge fastholder høje trafiktal

Onsdag 15. november 2017 kl: 13:59

Lavere billetpriser har øget interessen for at komme til Læsø. Det betyder også, at Læsø-færgerne har nået den maksimale kapacitet på de mest efterspurgte afgange. Foto: Færgeselskabet Læsø.

Af: Redaktionen I efteråret 2016 blev billetterne til Læsøfærgen første gang sat ned med 50 procent i forbindelse med introduktionen af trafiktal ligestilling, der har til hensigt at gøre det lige så billigt at tilbagelægge en kilometer med en færge som at tilbagelægge en kilometer i en bil på landevejen. Over en periode på ni uger resulterede det i et trafikspring på 32 procent i forhold til den tilsvarende periode året før. Nu er trafiktallene for efteråret 2017 gjort op, og de viser, at det er lykkedes at holde fast i de høje trafiktal.



Færgen overførte i alt 26.193 personbiler i august, september og oktober, hvilket er 1,4 procent mere end i den samme periode i 2016.





- Det er vældigt positivt, at vi har været i stand til at følge trit med og endda overgå trafiktallene fra 2016. Det fortæller rigtig meget om den voksende interesse, vi oplever for Læsø som turismedestination. Trafiktallene viser dog også, at kapaciteten er brugt op på de tidspunkter, hvor hovedparten af gæsterne ønsker at rejse, hvilket er på fredage og søndage. Det er en situation, som vi ser på med stor alvor, fordi den er hæmmende for turismeudviklingen på Læsø. Turisterne vælger jo andre rejsemål, hvis de oplever problemer med at komme til øen, siger Lars Simon Rieks, der er direktør i Færgeselskabet Læsø.





Han peger samtidig på, at ruten mangler kapacitet, idet stort set alle afgange på de mest travle tidspunkter har været fuldt booket igennem hele efteråret.





Som følge af kapacitetsproblemerne har kommunalbestyrelsen på Læsø godkendt et analysearbejde med det formål at undersøge muligheden for at erstatte de to nuværende færger med en ny, større og mere moderne færge med den nødvendige kapacitet for ruten. Baggrunden er både de nuværende færgers høje alder, og at de ikke er i stand til at følge med den voksende interesse for Læsø, hvilket i sidste ende resulterer i mistet indtjening for øens turismeaktører og dermed Læsø som sådan.





Den næste prisnedsættelse som følge af den politiske ambition om trafiktal ligestilling sker for Læsøfærgens vedkommende pr. 1. januar 2018. Ligeledes har Færgeselskabet Læsø brugt egne midler til at nedbringe priserne yderligere.



Prisnedsættelserne betyder, at læsøboere og øens sommerhusejere får halv pris på færgebilletter i hele 2018, mens turister får færgebilletter til halv pris i 10 af årets 12 måneder med kun højsæsonen som undtagelse.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.