EU giver FN-organsation ansvaret for skibsfartens CO2-kvoter

Onsdag 15. november 2017 kl: 11:50

Af: Redaktionen Aftalen om EU’s CO2-kvotehandelssystem er relevant for skibsfarten, da det fra starten var et stærkt ønske fra EU-Parlamentet at inkludere skibsfarten i kvotesystemet fra 2023 i tilfælde af utilstrækkelige fremskridt i IMO’s eget arbejde med sin CO2-strategi.



Det har hele tiden været en prioritet for Danske Rederier at få rettet op på EU-Parlamentets krav om EU-enegang i forhold til forhandlingerne i IMO.





Med den nye aftale har Danske Rederier fået sit ønske opfyldt. Den nye aftale giver IMO ansvaret til at komme med en ambitiøs aftale i 2023. Først herefter vil EU skulle sætte ind, hvis der ikke sket er tilstrækkelige fremskridt.







- Vi er meget tilfredse med, at de to processer nu er tilpasset hinanden i stedet for, at EU skulle kortslutte det igangværende IMO-arbejde. Vi vil gerne kvittere for, at EU her har fundet den rette linjeføring, siger Casper Andersen, der er EU-chef i Danske Rederier.





EU-Parlamentet har gennem længere tid været utilfreds med tempoet og ambitionerne i IMO-forhandlingerne og presser derfor løbende på ved at foreslå egne initiativer.





- Presset er nu på IMO til at levere en ambitiøs strategi, men nu har IMO-landene fået tiden til det, siger Casper Andersen.









April 2018: Vedtagelse af en indledende strategi for omfattende emissionsreduktioner fra skibe. Herunder fastlæggelse af ambitionsniveauer og korte, mellemlange og langsigtede tiltag

Forår 2023: Vedtagelse af en revideret strategi

Datoer for IMO’s arbejde med en global klimastrategi:

