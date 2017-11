Letvægtstraileren kan rumme 23,5 kubikmeter

Tirsdag 14. november 2017 kl: 10:25

Af: Redaktionen Den nye to-akslede trailer er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med specielle forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis. I højre side er der monteret et cyklistværn efter danske regler.Kassens sider er fremstillet i 40 mm aluprofiler, mens forvæggen er udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger. Bunden er fremstillet i 7 mm gennemgående alu-plade i en særlig slidstærk kvalitet.Bagklappen er tophængt indvendig med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejs-ventil monteret på chassiset for automatisk åbning.Traileren er leveret med to 10 tons aksler med tromlebremser,luftaffjedring, hæve/sænkefunktion og akseltryksmåler. Den forreste aksel kan løftes under tomkørsel.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas i Hedensted.Hans Juel Jensen ApS er et familieejet firma, der startede som en fritidsbeskæftigelse. I dag drives virksomheden af søskendeparret Morten og Helle Juel Jensen. Samme med 30 ansatte løser de opgaver inden for entreprenørarbejde, transport af køl/frys samt kran/grab, kloakering, træfældning med mere til både private, virksomheder og offentlige institutioner.