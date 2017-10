Skåne får direkte flyforbindelse til sydspanien

Tirsdag 24. oktober 2017 kl: 10:20

Af: Redaktionen Ifølge SAS, der begynder at flyve mellem de to byer i marts, vil der være tre ugentlige afgange i højsæsonen.





Grunden til, at SAS åbner en flyrute fra Skåne ti Andalusien, er, at flyselskabet oplever større efterspørgsel og interesse for rejser til Spanien.









Der vil være afgang hver lørdag. Mellem 20. juni og 24. oktober vil der også være afgang om onsdagen. I perioden 7. juli og 8. august vil der være tre afgange hver uge, da SAS også vil have en afgang tirsdag.





