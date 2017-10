Chauffører skal medbringe ansættelsesbeviser på tjekkisk i Tjekkiet

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 11:54

Af: Redaktionen - ITD opfordrer transport- og logistikvirksomheder til at være opmærksom på de nye krav i Tjekkiet. Det er vigtigt at bemærke, at dokumentation på andre sprog end tjekkisk ikke accepteres. Ansættelsesforholdet skal kunne dokumenteres eksempelvis ved en ansættelsesaftale, som er oversat til tjekkisk, eller en skriftlig bekræftelse på arbejdsforholdet. ITD er i den forbindelse ved at undersøge, om der er specifikke krav til, hvad der skal fremgå af en sådan bekræftelse, siger Maria Feldberg, der er jurist i ITD.Hvis transportøren ikke har medbragt dokumentation i køretøjet, kan myndighederne udstede en bøde på op til 500.000 tjekkiske koruna - cirka 145.000 danske kroner. Da reglerne er trådt i kraft, er myndighederne allerede i gang med at kontrollere, om dokumentation medbringes. Ifølge ITD’s informationer er der dog endnu ikke givet bøder.De nye regler i Tjekkiet kommer efter, at en række andre lande har indført krav om mindsteløn og dokumentation.Interesserede kan få yderligere oplysninger(Engelsk):