Bilist flygtede fra trafikuheld efter hasarderet kørsel i det vestlige Aarhus

Onsdag 18. oktober 2017 kl: 11:44

Af: Redaktionen Færdselsuheldet skete, da en 36-årig kvinde krydsede Tilst Vestervej og Viborgvej, da der blev grønt. Samtidig kom en anden bilist kørende i høj fart ad Viborgvej i vestlig retning og ud i krydset. Den kvindelige bilist forsøgte at bremse, men blev påkørt af den anden bilist, som flygtede fra stedet.Der kom umiddelbart ingen personer til skade ved uheldet. Et vidne forklarede, at han havde set flugtbilisten forud for uheldet i krydset ved Havkærvej og Viborgvej, hvor bilisten foretog flere hasarderede overhalinger, overskred en spærrelinje, kørte over for rødt og overhalede flere lastbiler indenom via cykelstien.







Den kvindelige bilist, der blev ramt af flugtbilisten, har sammen med øvrige vidner på stedet beskrev bilen som en mørkeblå Passat stationcar med to personer i.







De beskrives som:





Føreren:

Mand

Mellemøstligt udseende

Almindelig af bygning

Bleg i huden

Sort hår

Iført sort tøj



Passageren:

Mand

Kraftig af bygning

Lys i huden

Sort kort hår







Politiet hører gerne fra vidner på telefon 114.







