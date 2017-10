Smedenes bil er specialbygget

Tirsdag 17. oktober 2017 kl: 07:49

Henrik Poulsen (tv), Rune Billing og Morten Ildved fra Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

Af: Redaktionen Bilen er specialindrettet i varerummet for at lette arbejdsdagen for smedene, som monterer/reparerer vejskiltene i byen. Sikkerheden under arbejdet øget ved hjælp af bakkamera, eksterne blitzblink inklusiv tagmonteret kryds/spil-skilt.Bilen, der har en totalvægt på 5.200 kg og en nyttelast på 2.460 kg, giver fin plads til, at smedene kan klare de udfordringer, som hverdagen byder.Bilen er leveret fra Iveco Danmarks nye hovedkontor i Albertslund.Iveco er full range-leverandør af køretøjer på biogas eller diesel - frit efter kundens valg og behov. Fra 3500 kg - 5200 kg leveres tillige elektriske køretøjer.Bilen er leveret af Morten Iversen, ansvarlig for Nordic Sustainability.