Rundtip-trailer skal køre for Aarhus-vognmand

Mandag 16. oktober 2017 kl: 11:19

Af: Redaktionen Den nye rundtip-trailer har blankpolerede isolerede sider i rustfri stål, har stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis. Kassens sider er indvendigt fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke. Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade, så der i alt er 14 mm gods - dog kun i 5 mm gods forreste - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde. Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler.Skuffen bagerst er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner og har pneumatisk åbne- og lukkesystem.Traileren, der er leveret med kost, skovlbeslag og værktøjskasse, har luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er løftbar. Fjerde aksel er derudover også selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S