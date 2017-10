Statrevisorerne kritiserer DSB's indsats for at bygge IC4-togene færdige

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 12:56

undersøge, hvorfor der så hyppigt opstod fejl på IC4-togene

at udvikle tekniske løsninger

indbygge løsningerne på togene

Af: Jesper Christensen Statsrevisorerne fremhæver, at rådgivningsfirmaet PROSE i 2014 blev bedt om at vurdere, om det var realistisk og økonomisk bæredygtigt at fortsætte indsatsen for at bygge IC4-togene færdige. PROSE konkluderede, at IC4-togene var i en dårlig stand, men at det var realistisk, at DSB kunne opnå målsætningen om, at togene blev tilgængelige, pålidelige og funktionelle i 2019.Ifølge PROSE skulle DSB blandt andet ansætte flere medarbejdere, der skulle:









DSB har ifølge Statsrevisorerne ikke ydet den indsats, som var forudsat i den politiske aftale om passagertogtrafik i Danmark i 2015-2024.







at DSB først sent i perioden 2014-2016 har gennemført en systematisk og samlet analyse af de grundlæggende årsager til IC4-togenes dårlige driftsstabilitet

at DSB først ved udgangen af 2016 har nået det niveau for bemanding af IC4-værkstederne, som PROSE anbefalede var til stede i en to-årig periode

at DSB i 2015 og 2016 kun har brugt henholdsvis 36 procent og 38 procent af det budget, der var afsat til blandt andet at indbygge tekniske løsninger på IC4-togene

Statsrevisorerne konstaterer, at konsekvensen af DSB’s mangelfulde indsats for at bygge IC4-togene færdige er, at en række funktionaliteter er opgivet, og at DSB er nødsaget til at anvende andre og ældre togtyper, som øger risikoen for, at DSB ikke kan levere det nødvendige antal tog.

Statsrevisorerne baserer blandt andet deres kritik på følgende:

Ministeren har tre måneder til at svare på Statsrevisorernes beretning.





Interesserede kan se beretningen





Om Statsrevisorerne:



Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget. Hverken regering eller Folketing har indflydelse på Statsrevisorernes arbejde. Folketinget har udpeget 6 statsrevisorer, som repræsenterer hvert sit parti. Statsrevisorerne overvåger, at statens – og dermed skatteborgernes – penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes lovligt og effektivt.





Statsrevisorernes hovedopgaver, der fremgår af grundlovens paragraf 47, er:

revision og kontrol af statens regnskaber

afgivelse af beretninger til Folketinget med deres bemærkninger

indstilling til Folketinget om at statens regnskaber kan godkendes

fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger til Folketingets udvalg

besøg på statslige og statsstøttede virksomheder i Danmark og udlandet med efterfølgende rapportering til Folketinget

Statsrevisorerne har et tæt samarbejde med Rigsrevisionen, som udfører revisionsarbejdet. Statsrevisorerne kan som de eneste bede Rigsrevisionen om en undersøgelse. Rigsrevisionens beretninger og notater danner grundlaget for Statsrevisorernes arbejde. Statsrevisorerne udfører finansiel og forvaltningsmæssig revision.





Statsrevisorerne:

kontrollerer, om statens regnskaber er rigtige - ikke indeholder fejl og mangler (finansiel revision)

kontrollerer, om statens penge er brugt til de formål, Folketinget har besluttet, og om det har ført til de ønskede resultater (forvaltningsmæssig revision)

Den forvaltningsmæssige revision er den største af Statsrevisorernes opgaver.

Statsrevisorerne beretter om deres revision til Folketing og ministre





Statsrevisorerne er i øjeblikket:

Peder Larsen (SF), formand

Henrik Thorup (DF), næstformand

Klaus Frandsen (RV)

Søren Gade (V), MF

Henrik Sass Larsen (S), MF

Villum Christensen (LA), MF





Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at DSB i perioden 2014-2016 ikke har gennemført en række af de aktiviteter, som PROSE vurderede som afgørende for at bygge IC4-togene færdige og for at nå målene for blandt andet driftsstabilitet.

På den baggrund orienterede DSB Folketinget om, at DSB fortsatte indsatsen med at bygge IC4-togene færdige. I løbet af 2016 besluttede DSB at udfase alle 23 IC2-tog og 5 IC4-tog og bruge togene mindre end oprindeligt planlagt.