25-årig mand skiftede kørebane og havde kurs mod lastbil

Torsdag 12. oktober 2017 kl: 11:45

Af: Redaktionen Chaufføren i lastbilen nåede at undvige ved at køre over i den modsatte bane, men de to biler nåede at ramme hinanden på siderne af. Den 25-årige mands bil endte på marken ved siden af. Han blev sendt på skadestuen til rutinetjek, ingen kom alvorligt til skade ved uheldet.