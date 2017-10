Trækker skal rulle ud med maskiner til udlejning

Tirsdag 10. oktober 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Lastvognen er udstyret med en 13-liters motor, VEB+ motorbremse, Globetrotter-førerhus med Komfort-førerhuspakke og to køjer. Den er opbygget med komplet aludørk, lys og lygter hos Volvo Truck Center i Viborg.Bilen er opbygget med hydraulik og koblet sammen med en fire-akslet blokvogn leveret af Per Bolding fra virksomheden Jørn Bolding A/S i Esbjerg.Vogntoget blev endeligt overleveret til Gundsø Maskinudlejning af Finn Mortensen og Jesper Schramm fra Volvo Truck Center i Taastrup.