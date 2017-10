Kendte og ukendte har kigget nærmere på MAN’s nye van

Mandag 9. oktober 2017 kl: 16:33

Af: Redaktionen Dermed kan MAN konstatere, at strategien om at markedsføre den nye TGE, der er en tvilling til VW-koncernens VW Crafter, har været rigtig.Udgangs punktet har været, at en MAN TGE vil være attraktiv for de eksisterende kunder med behov for en varebil - eksempelvis en kassevogn til bydistribution. Og selvfølgelig også kunder med tilsvarende behov, der hidtil har købt deres biler hos konkurrenterne.

Der udover har det også været en del af udgangspunktet at tiltrække helt andre kundegrupper, som kan se fordele i at være kunde hos en leverandør til det professionelle transportmarked med et set up, der tager udgangspunkt i at holde hjulene i gang - og hvis de går i stå - så få dem i gang så hurtigt som muligt. Ikke om seks uger, hvor der lige er tid i planlægningskalenderen.







Der til kommer en generel udvikling på markedet, hvor behovet for transport af mindre forsendelser ud til slutkunderne er i fremgang på grund af en stigende handel i netbutikker i både ind- og udland.















