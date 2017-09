Lavere takster på Storebælt skævvrider landet

MOLSLINJEN:

Fredag 22. september 2017 kl: 13:52

Af: Redaktionen Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen. peger på, at billigere ture over broen har nogle alvorlige konsekvenser andre steder i landet.- Lavere priser på Storebælt vil have negative konsekvenser for sammenhængskraften i Danmark. Hvis vi bliver nødt til at skære i afgangene over Kattegat, vil det betyde en regional skævvridning. Uden Molslinjens høje sejlfrekvens har trafikanter på strækningen mellem Jylland nord for Aarhus og Sjælland langt ringere muligheder. Det vil skabe ulighed mellem landets store og små kommuner, og dermed biddrage til en skævvridning af hele Danmark, siger Carsten Jensen.I forbindelse med VLAK-Regeringens forslag til lavere takster på Storebælt kom det frem, at en takstnedsættelse på 25 procent vil øge antallet af biler over broen med mellem 3.000 og 4.500 i døgnet.- Vi sejler på helt kommercielle vilkår, og det er svært at konkurrere med statskassen, når broen får så markante konkurrencefordele. Det vil vi blive nødt til at tilpasse vores forretning efter, siger Carsten Jensen, der peger på, at Molslinjen ikke har været hørt i processen.- Nu forventer vi, at politikerne går i dialog med os og forklarer, hvorvidt vores forretning overhovedet har været en del af tankerne bag dette forslag. Alternativet til kommerciel færgedrift over Kattegat vil ikke være ønskeligt - hverken for vores næsten tre millioner årlige gæster eller for et Danmark i balance, siger Carsten Jensen.