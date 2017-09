Danske Rederier samlede de maritime uddannelser

Fredag 22. september 2017 kl: 12:17

Af: Redaktionen Danske Rederier havde inviteret alle de maritime uddannelsesinstitutioner til temamødet, hvor det blev det drøftet, hvorledes fødekæden til Det Blå Danmark kan styrkes med input fra både skoler og rederier.





- Vi oplever lige nu en mangel på ubefarne danske skibsassistenter inden for vores sektor, og bliver derfor i stigende grad nødt til at kigge mod udlandet. Der er gode jobmuligheder i Det Blå Danmark, og de danske søfarende er dygtige, så vi skal have sat fart på uddannelsen af talentfulde unge, siger Nick Ørskov, Head of People/HR ved offshore-rederiet Esvagt, der deltog i mødet.





Pia Ankerstjerne, direktør for MARTEC, deltog også i mødet, som gav et indblik i de forskellige udfordringer og sammenhænge.





- Det er rigtig godt at samle en bred kreds af aktører om det samme bord. Det er absolut vigtigt, at vi får en nuanceret og oplyst drøftelse af, hvordan det står til, og står sammen om den fremtidige kurs. På skolerne sidder vi ofte kun med hver vores del af det samlede billede. Derfor er det givtigt at høre input fra alle parter, så vi får det fulde billede af den maritime fødekæde. Det er et godt grundlag for videre samarbejde, siger Pia Ankerstjerne.





Faldet i ansøgninger og optage var mindre

Baggrunden for temamødet var dette års optagelsestal fra den Koordinerede Tilmelding fra juli. Den viste et fald på 12 procent i forhold til året før. Tallet for søgningen til de maritime uddannelser var i samme periode faldet med 16 procent.





Da flere studerende søger ind efter offentliggørelsen af tallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, har Danske Rederier bedt de maritime uddannelser oplyse de endelige tal for både optag og søgning. De indsamlede tal fra skolerne viser et mindre fald i optaget på 1,7 procent og i et fald søgningen på 6,9 procent i forhold til 2016. Billedet blev bekræftet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der også deltog på mødet.





Opgørelsen får Anne Windfeldt Trolle, direktør i Danske Rederier, til at understrege, at uddannelsesindsatsen er en prioritet for rederierne.





- De indsamlede tal viser en mindre tilbagegang end først antaget, hvilket bestemt er positivt. Der er dog ikke tvivl om, at konkurrencen om de studerende er benhård, og at vi kan få en udfordring på sigt. Derfor skal vi prioritere et styrket samarbejde i erhvervet om uddannelserne. Vi skal løbende videreudvikle dem, så vi sikrer relevante uddannelses- og karrieretilbud, siger Anne Windfeldt Trolle, der mener, at der er behov for at fortælle engageret om de mange muligheder inden for søfarten.





- Vi skal sammen tale erhvervet op, så vi vækker interessen for Det Blå Danmark og søfarten, som ikke alle unge nødvendigvis har stiftet bekendtskab med. Det er der et solidt grundlag for, da vi kan tilbyde masser af spændende karriereveje til unge, der vil ud og se verden. Fra erhvervets side lægger vi et stort arbejde i vores rekrutteringskampagne, World Careers, der på ti år har løftet kendskabet til Det Blå Danmark betragteligt. Vi skal videre ad denne vej, siger Anne Windfeldt Trolle.





