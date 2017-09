Gardintraileren skal bruges til transport af genbrugsmaterialer

Fredag 22. september 2017 kl: 11:51

Af: Redaktionen Den nye to-akslede gardintrailer, der har tvangsstyret bagaksel, der letter manøvreringen under trange pladsforhold, er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.I bagenden er der monteret to trin ved lygtekasserne i højre og venstre side, hvor der også er monteret en lukket galvaniseret pallekasse med plads til 24 paller.Gardin-opbygningen har fast tag med presenning, en 2.500 kg lift i bagenden med en 2 meter liftplade. Bunden er belagt af 28 mm hårdttræsplanker og med stålplade over tridec-drejesystemet.Traileren er leveret med surringsringe i kantramme og med surringsskinner i en og to meters højde. I hver side er der tre forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 12 brædder i hver side.Traileren er luftaffjedret og har hæve/sænkefunktion og lift på første aksel. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.Den nye city gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/SUd over at håndtere affald for kommuner, virksomheder og private i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner, er Reno-Nord’s opgaver også drift af energianlæg med forbrænding af affald med henblik på produktion af varme og el. Derudover står selskabet for driften af deponianlæg, modtagecenter for farligt affald, sorteringsanlæg for plast og metal, genbrugsanlæg, genbrugs- og erhvervs- genbrugspladser, jorddepot og ordning for elektronikaffald.