Nu tages første spadestik til Kalundborgmotorvej

Tirsdag 19. september 2017 kl: 10:28

Af: Ltl.dk Der er langt endnu, før Kalundborg får sin motorvej hele vejen til København, noget ikke mindst Novo Nordisk venter på med længsel.









Men torsdag 28. september klokken 10.00 tages det første spadestik til anden etape af Kalundborgmotorvejen.









Det sker ved Holbækvej 148 i Regstrup, hvor Vejdirektoratets omfattende anlæg af anden etape af Kalundborgmotorvejen går ind i en ny fase og bliver meget synligt i området. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har indbudt Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg til en lille højtidelighed i dagens anledning, og ministeren tager selv det første spadestik på projektet.









Tag selv spade med

- Vi stiller naturligvis nogle spader til rådighed for dem, som vil tage fat, men tag ellers gerne din egen spade med. Anden etape af Kalundborgmotorvejen er en cirka seks kilometer lang strækning fra, hvor Kalundborgmotorvej slutter i dag ved Kvanløse, og frem til Dramstrup. Projektet omfatter en udbygning af den eksisterende motortrafikvej Skovvejen til motorvej og en ny motorvej syd om Regstrup, forklarer ministeren i indbydelsen.









Den nye firesporede motorvej ventes at åbne for trafik i slutningen af 2019 og vil gøre det nemmere og sikrere at komme frem for de mange daglige bilister i regionen.









Program

9.30 Teltpladsen åbner, Holbækvej 148, Regstrup

9.45 Velkomst v/ vejdirektør Jens Holmboe Tale v/ transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen Tale v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune

10.00 Spadestikket tages, og ministeren erklærer projektet for igangsat. Derefter serveres der kage og drikkevarer

11.00 Forventet afslutning

