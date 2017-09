Bilister sidder i egne tanker - og kører galt

UNDERSØGELSE:

Mandag 18. september 2017 kl: 12:34

Af: Redaktionen Rådet for Sikker Trafik og brancheorganisationen Forsikring & Pension har interviewet 4.362 bilister, der enten har kørt galt eller været ved at køre galt. Af dem siger 28 procent, at det skete, fordi de sad i egne tanker, var stressede eller trætte. Otte ud af ti svarer desuden, at ulykken eller den farlige situation kunne have været undgået, hvis de havde været mere mentalt til stede bag rattet.Undersøgelse peger på, at mental uopmærksomhed også er skyld i ulykker. Når vi har hovedet fyldt med tanker, er stressede eller trætte, kan det resultere i trafikulykker, da det tager fokus fra trafikken.



- Det har stor betydning, når vores tanker er optaget af alt muligt andet end trafikken. Man kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke tanker bag rattet. Men man reagerer markant langsommere i for eksempel en kritisk situation, hvis man er dybt optaget af problemer på arbejdet eller i privatlivet i stedet for at have det mentale fokus på trafikken, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.





Undersøgelser fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker samt en større norsk undersøgelse har tidligere konkluderet, at mental uopmærksomhed har betydning for risikoen for at ende i en trafikulykke.





For at sætte fokus på den mentale uopmærksomhed sætter Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og 63 kommuner fra mandag 18. september til søndag 8. oktober ind med kampagnen ”Kom ud af din boble - kør bil, når du kører bil”.





I TV, biografer, på sociale medier vil en ny kampagnefilm vise risikoen ved at være væk i sine tanker, når man kører i trafikken.







Kampagnens formål er at gøre trafikanterne opmærksomme på risikoen ved mental uopmærksomhed og minde dem om, at det er vigtigt at være mere mentalt til stede bag rattet.







- Uopmærksomhed er et af de største problemer, som vi har i trafikken. Det kræver vores fulde opmærksomhed, når vi kører på vejene. Selv et øjebliks uopmærksomhed kan betyde ulykker, der har alvorlige konsekvenser for de involverede. Så jo mere fokus, vi kan få på at forebygge ulykker og skader i trafikken, jo bedre, siger Hans Reymann-Carlsen, der er underdirektør i brancheorganisationen Forsikring & Pension.









Forbered turen og kør i god tid

Kør bil, når du kører bil

Drop mobilen

Hold ind til siden

Få hjælp af din medpassager

Interesserede kan se mere om de fem gode råd her:











I forbindelse med den aktuelle kampagne ”Kom ud af din boble - kør bil, når du kører bil” har Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension udarbejdet en række gode råd, der kan hjælpe trafikanterne med at blive mere fokuserede bag rattet:Interesserede kan se mere om de fem gode råd

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.