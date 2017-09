Chauffør i rumænsk lastbil med dansk sættevogn kørte “gratis”

Mandag 18. september 2017 kl: 10:57

Af: Redaktionen Ifølge politiet havde lastbilen være i Danmark 16 dage i perioden fra 25. august til 15. september uden at der var betalt vejbenyttelsesafgift.Det udløste en bøde på 120.000 kroner til det rumænske vognmandsfirma. Bøden blev betalt, og vogntoget fik lov til at fortsætte. Politiet oplyser, at firmaet to gange inden for de seneste to år er straffet for overtrædelse af reglerne og betaling af vejbenyttelsesafgift.