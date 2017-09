SAS er blevet enig med sine piloter

Fredag 8. september 2017 kl: 12:23

Af: Jesper Christensen Aftalen mellem SAS og Dansk Pilotforening blev indgået torsdag aften og gælder de næste tre år. Den nye overenskomst viser, at parterne har en fælles ambition om at skabe et SAS, der er lønsomt på lang sigt.









Ifølge SAS ligger aftalen på linie med aftalerne på det øvrige danske arbejdsmarked.









SAS og Dansk Pilotforening er enige om at arbejde sammen om omkostningseffektiviseringer med fokus på at tilpasse pilotkapaciteten efter de behov for fleksibilitet, der er til stede.









SAS peger på, at forandringerne i flybranchen først er begyndt, og at nøglen til fortsat lønsomhed er at møde de rejsendes behov og forventninger.





















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.