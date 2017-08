Samlet transportbranche vil have vedtagne køre- og hviletidssanktioner indført nu

Tirsdag 22. august 2017 kl: 11:22

Loven skal sikre et mere proportionalt sanktionssystem



Kan bevare tilknytning

Af: Redaktionen Otte organisationer - 3F, ATL, DI Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, DB, DTL og ITD - har henvendt sig til transportministeren og justitsministeren for at få de ændrede sanktioner på køre- og hviletidsområdet, som et politisk flertal vedtog tidligere på året, sat i kraft med det samme.Det er en udmeldingen fra politiet om, man tidligst kan administrere loven om et år, der har fået de otte organisationer ti at reagere og henvende sig til de to ministre i VLAK-Regeringen.De otte organisationer mener, at det haster med at få indført de ændrede sanktioner på køre- og hviletidsområdet, som på den ene side giver hårdere straffe for bevidst snyd med køre- og hviletidsreglerne, og som på den anden side lemper sanktionerne for fejl og forglemmelser. Reglerne vil resultere i færre og mindre komplekse sager - og vil frigive ressourcer hos myndighederne, der så kan lægge flere kræfter i at komme efter de alvorlige overtrædelser.- Det er jo helt urimeligt, at en lov, som har haft så stor bevågenhed hos branchen og folketingspolitikerne syltes i den grad, som politiet lægger op til. Vi kan konstatere, at der allerede ved retten i Thisted har været en sag, hvor dommeren har studset over, at sagen skal fremmes efter gamle sanktionsregler, når nu Folketinget har vedtaget nye regler på området. Det kan vi ikke leve med i længden, siger administrerende direktør i DTL - Danske Vognmænd, Erik Østergaard.Loven, som blev vedtaget af Folketinget før sommerferien, skal sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Erik Østergaard peger på, at det netop er proportionalitet kombineret med hård sanktion for snyd og bedrag, der er vigtig at få ind i køre- og hviletidssystemet.- Skal reglerne give mening for den enkelte chauffør og vognmand, så skal de opleve, at fejl og forglemmelser, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, ikke betyder, at gulvtæppet rives væk under én. Men de skal også opleve, at der bliver slået så hårdt ned på bevidste omgåelser af reglerne, at man hurtigt kan være færdig i branchen. Og det skal sættes i værk nu, siger Erik Østergaard.Loven gør i øvrigt op med det hidtidige frakendelsessystem, så der alene sker frakendelse af kørekortet til de typer af kørekortkategorier, som køre- og hviletidsbestemmelserne i udgangspunktet gælder for - lastbiler og busser.Organisationerne peger på, at det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom virksomhederne fortsat vil kunne anvende den ansatte - blot til nogle andre typer opgaver. Det er en væsentlig faktor i fremtiden, hvor chaufførmangel vil blive en endnu større udfordring, fremhæver organisationerne.Organisationerne tilbyder i samme forbindelse myndighederne hjælp til at udvikle de nødvendige kurser, som loven også foreskriver, hvis chaufføren frakendes førerretten for køre- og hviletidsovertrædelser. Et tilsvarende system ser man allerede i dag på området for spritkørsel.Interesserede kan se organisationernes henvendelse til justitsministeren og transportministeren