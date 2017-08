Havn åbner havnen for byens borger og andre interesserede

Tirsdag 22. august 2017 kl: 10:38

Af: Redaktionen Under Åben Havn-arrangementet er der mulighed for at deltage på en guidet cykeltur på ca.10 km. Man kan også iføre sig et par virtual reality-briller og ad den vej komme med op i en af verdens største containerkraner - eller en bulkkran, hvis man foretrækker det. Desuden er det muligt at opleve havnen fra vandsiden, agere brandmand for en dag og opleve Skat’s narkohunde i aktion.Åben Havn vil gerne give de besøgende et billede af en havn, der - i overført betydning - er broforbindelse til adskillige destinationer i hele verden. Ad alle de nuværende broer transporteres mange af de genstande, som byens borgere omgiver sig med. Tøj, sko, tasker, ure, mobiltelefoner og mange af de ting og byggematerialer, der findes i vores boliger. Alt dette er med stor sandsynlighed sejlet fra fjerne destinationer og kommet til landet via Aarhus Havn, hvor produkterne er blevet løftet på land med nogle af verdens største containerkraner.