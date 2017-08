Chauffører fra Vejen finder vejen i to nye DAF’er med kran

Fredag 18. august 2017 kl: 11:45

Chauffører tages med på råd

Fakta om to nye DAF kranbiler til K. Hansen Transport:

Drivline: 13-liters MX13-motor på 460 hk, 12-trins ZF AS Tronic-gearkasser samt DAF SR1344-bagaksler med differentiale-spærre

Førerhus: DAF Super Space Cab med blandt andet info-display, Super Comfort førersæde med Alcantara, stort oliefyr, GPS-styret Predictive Cruise Control, ACC afstandsradar og LED-forlygter

Opbygning, trækker: 34 t/m Palfinger PK34002-kran med fly-jib og rotator, luftforskydelig Jost-skammel, fuld aludørk, udtræksskuffer, høj galge med videre

Opbygning, forvogn: 42 t/m Palfinger PK42002-kran med fly-jib med rotator, 6,2 meter fast alu-lad med 3-delte sider, 10-tons surringskroge, værktøjskasser samt udtræksskuffer, VBG træktøj.

Opbygning, påhængsvogn: HFR-chassis med 7,4 meter alu-lad med 4-delte sider, 3 stk. 9-tons BPW-aksler med skivebremser, løftbar midteraksel, forskydelig trækstang.

Leveret af Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted i samarbejde med blandt andet Kolding Lastvognscenter, Hedensted Ladfabrik, PM Lastvogns Service i Hedensted samt HFR i Rødekro.

Af: Redaktionen Carsten Lykke har specialiseret sig i en niche, hvor det handler mere om kvalitet, leveringspræcision og ordholdenhed end om at skære hjørner for at spare de sidste kroner på indkøbsprisen - plus en evne til at koordinere samarbejdet mellem leverandører af chassiser, opbygninger, kraner, påhængskøretøjer, autolakerere med mere.- Jeg har handlet DAF flere gange med Carsten, da jeg var hos Niels Pagh Transport A/S i Vejen. De bestilte biler blev altid leveret præcist som aftalt til tiden og til prisen. Det kræver vi også her hos K. Hansen Transport, og leveringen af de to nye DAF’er er da gået efter en snor, siger Preben Jørgensen, der er ansvarlig for indkøb af materiel hos K. Hansen Transport.- Vi havde brug for et par store kranbiler til transport og løft af blandt andet byggematerialer og industrigods, og vi var ude i så god tid, at vi kunne få skræddersyet bilerne præcis efter vores og chaufførernes ønsker. Efter en tæt dialog med Carsten indgik vi en aftale om specifikationer, leveringstid og pris på både chassiser, opbygning og kraner, og den er fulgt til punkt og prikke, siger han og fortsætter:- Hvordan Carsten får kabalen mellem de mange underleverandører til at gå op, har jeg aldrig helt forstået, men det lykkes for ham hver gang.Den ene af denye biler er en tre-akslet DAF XF 460 6x2-trækker opbygget med en 34 t/m Palfinger-kran og fly-jib. Den anden af de nye DAF’er er en fire-akslet 8x2/4-forvogn opbygget med en 42 t/m Palfinger-kran. Begge kraner er rå-monterede af Palfinger-forhandleren KLC (Kolding Lastvognscenter). PM Lastvogns Service i Hedensted har opbygget trækkeren, mens Hedensted Ladfabrik har produceret det 6,2 meter faste alu-lad på forvognen og det 7,4 meter faste alu-lad til den tre-akslede, galvaniserede påhængsvogn fra HFR i Rødekro.- Når der er tale om specialbiler som de to nye kranbiler, får chaufførerne i vid udstrækning mulighed for at påvirke opbygningen. De skal jo arbejde med grejet til hverdag, og så gælder det om at give dem et arbejdsredskab, de er glade for. Og her efter godt en måned skal jeg hilse og sige, at det er de, forklarer Preben Jørgensen.K. Hansen Transport råder i dag over omkring 50 trækkende enheder. Langt hovedparten er af svensk og tysk fabrikat, så de nye DAF’er er indtil videre i mindretal. K. Hansen Transport indhenter altid tilbud fra flere mærker. Man ser både på de tekniske muligheder og på de samlede driftsomkostninger inklusiv en otte-årig reparationsaftale, så der ikke dukker ubehagelige økonomiske overraskelser op senere. Denne gang kom Lastbilmægleren ud med det bedste tilbud på både den tekniske udformning og den samlede driftsøkonomi på en reparationsaftale med PM Lastvogns Service i Hedensted.- Når både chaufførerne er glade og økonomichefen er glad, så er jeg også glad, siger Preben Jørgensen.