Busvognmænd mødte politi og Færdselsstyrelse

Mandag 7. august 2017 kl: 00:43

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen og politiet mødes i den nærmeste for at sikre vognmændenes retssikkerhed, så de kan vide sig sikre på, at umiddelbart efter, at en bus er blevet godkendt til syn, vil den også kunne bestå en politikontrol.Både Danske Busvognmænd, politiet og Færdselsstyrelsen ser med stor alvor på den seneste tids statistikker, og vil i fælleskab etablere tiltag, som skal sikre, at bussen forbliver det sikreste transportmiddel på vejen.- Det er naturligvis helt uacceptabelt, at næsten halvdelen af busserne dumper kontrollerne. Hvad enten busserne transporterer børn eller voksne, skal der ikke herske tvivl om, at den samlede busbranche prioriterer sikkerheden højt. Alle passagerer skal trygt kunne stige om bord i en bus, hvad enten denne kører i Nordjylland eller andre steder i landet, siger administrerende direktør i Danske Busvognmænd, Steen Bundgaard og tilføjer:- Danske Busvognmænd opfordrer sine medlemmer til at tjekke bussernes bremser kontinuerligt og supplere det årlige periodiske syn med nødvendige forholdsregler, for at sikre bussernes bremseevne.