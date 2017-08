Juli-trafikken på Øresundsbron satte ny rekord

Torsdag 3. august 2017 kl: 09:11

Af: Redaktionen Lørdag 22. juli passerede 32.000 køretøjer Øresundsbron på et døgn, hvilket overgår den tidligere rekord på 31.500 køretøjer fra juli sidste år. Før da var rekorden fra juli 2015, hvor 31.000 biler kørte over broen.- Det har været en virkelig flot måned. Det er fjerde sommer i træk, at der bliver sat trafikrekord, og det vidner overordnet set om en meget positiv tendens, siger Fredrik Jenfjord, der er salg- og markedsdirektør ved Øresundsbron.Samtidig havde juli det højeste antal ture på månedsbasis i Øresundsbrons historie med 847.100 ture, hvilket er 1,5 procent mere end juli 2016, hvor 834.500 køretøjer passerede broen.Den rekordhøje trafik udgøres af både fritids- og erhvervstrafik. Men antallet af nye BroPas-aftaler har også i sig selv sat rekord i juli med 15.900 nye fritidskunder. Det er en stigning på 51 procent i forhold til juli 2016.Der er nu totalt 438.800 husstande, som har fritidsaftalen BroPas, hvilket er en stigning på 12 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.







Måned



Motorcykler



Biler



Varebiler



Busser



Lastbiler



I alt



januar



81



462998



8996



2448



36951



511474



februar



66



447894



9047



2578



36357



495942



marts



489



510187



12108



2922



42773



568479



April



1413



534472



17165



4348



36905



594303



maj



4844



592592



20459



5279



43530



666704



juni



6859



633652



29003



5904



43356



718774



juli



8450



747264



46464



5233



39655



847076









4402752



