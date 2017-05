Vognmand fra Juelsminde DAF’er derudad i ny CF’er

Mandag 29. maj 2017 kl: 12:08

Af: Redaktionen Den nye DAF CF, der skal distribuere dagligvarer for Rema 100, er leveret med en seks-cylindret dieselmotor på 11 liter, der yder op til 326 hk. Drivlinen består derudover af en 12 trins AS-Tronic gearkasse med overdrive. Bilen er forsynet med FastShift, EcoRoll og Hill Start Aid (HSA).Førerhus, der er et Day Cap førerhus med mekanisk førerhusophæng, har kørelygter med flere lysdioder i hver side til brug om dagen integreret med forlygteenhederne.Lastbilen har en akselafstand på 6,10 meter med 3,12 meters overhæng bagtil.Bilen opfylder kravene til støjsvag drift for lastbiler, der betjenes i områder, hvor der på visse tidspunkter af dagen har strengere støjkrav - undr 72 dB.Lamberet Low Noise-kølekassen har skridsikker gulvbelægning, to binderækker i hver side, langsgående skillevæg på 8.520 mm i længde som stopper 1.200 mm fra bagenden, to bagdøre og to klapbare skillevæge på tværs - en i hver side.







Kassen har plads til 8 paller på langs i den ene side og 16 i den anden side delt af det langsgående skillevæg.







Kølekassen er forsynet med to Thermo-King CT10 Spectrum Crygone kølemaskiner med S2 og S4 fordampere.





I bagenden er der monteret en 2.500 kg D-Hollandia Low-Noise lift med 2.000 mm liftplade.





Inden i førerkabinen er der blandt andet Comfort Air førersæde med høj ryg og armlæn samt taglem i glas med manuel styring.





Vognmands firmaet Ejvind Hviid A/S blev grundlagt i 1988 med speciale indenfor transport af minkfoder. I dag beskæftiger firmaet sig hovedsageligt med distribution af dagligvarer - frost, køl og tørvarer i egne og indlejede trailere samt indlejede vognmænd.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.