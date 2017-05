Vognmand ved Limfjorden har fået plads til 71 kubikmeter mere

Mandag 22. maj 2017 kl: 12:59

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede trailer er opbygget med en tip-kasse, der har et rumindhold på 71 kubikmeter.Bagtil har den to bagdøre fremstillet i 4 mm Hardox-stål. Forvæg og sider er også fremstillet i 4 mm Hardox-stål, mens bunden er fremstillet i 5 mm Hardox-stål. Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder.Traileren er forsynet med fire 9 tons aksler med skivebremser, luftaffjedring og hæve/sænkefunktion.Første aksel er løftbar, mens den fjerde aksel både er løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Kim Christensen Øland startede sin forretning i 1998 og har i dag 12 mand og 10 lastbiler, der beskæftiger sig med vognmands- og entreprenørkørsel samt nedbrydning for virksomheder og private.