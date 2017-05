TESTCHAUFFØR EFTER PRØVEKØRSEL I HOLLAND:: DAF CF er kompakt og komfortabel

DAF CF er kompakt og komfortabel

TESTCHAUFFØR EFTER PRØVEKØRSEL I HOLLAND:

Mandag 22. maj 2017 kl: 09:17

Med styrbar støtteaksel, kompakt Space Cab førerhus og kraftig motor på 480 hk er CF 480 en ideel trækker til f.eks. containertransport eller regional distribution på op til 56 ton totalvægt.

Bilen bliver stille med tryk på en knap

Af: Mikael Friis DAF's CF-serie erDAF’s CF-serie er lidt overset i Danmark, hvor det især er den største XF-serie, de danske DAF-kunder efterspørger. Det er lidt synd, for bag CF-skiltet gemmer der sig en meget alsidig lastbilserie med mange stærke sider.Ved pressetesten lagde vi ud med at køre en to-akslet CF-340 FA distributionsbil i såkaldt Silent-udgave - det vil sige, at bilen i Silent-mode kun belaster omgivelserne med et støjniveau på max. 72 dB(A). Det gør den ideel til citydistribution også om natten.Vi kørte bilen på en snoet strækning med masser af start-/stop-kørsel i en lille landsby samt lidt landevejskørsel. Det klarede CF’eren forbilledligt. Bilen var specificeret med en relativ lang akselafstand på 6.100 mm og opbygget med fast kasse og lift. Totalvægten var de maksimale 18 ton, og med 340 hk fra den opgraderede MX11-motor var den noget af en raket - lige indtil chaufføren trykker på Silent-knappen.





Så begrænses motoreffekt og omdrejningstal, lige som skiftemønstret i den nye 12-trins fuldautomatiske TraXon-gearkasse bliver ændret til at skifte ved meget lave omdrejninger. Det giver en følelse af sløv acceleration, men det er formentlig kun et spørgsmål om tilvænning. Motoren trækker rent og solidt allerede fra 800 o/min. Ved bykørsel er der sjældent brug for at køre stærkt, så med maksimalt 18 ton vil MX11-motoren på 300 hk være mere end nok.





Uden for byen kan chaufføren med et tryk på en knap koble Silent-funktionen fra, og så bliver MX11’eren igen meget omdrejningsvillig, lige som skiftemønstret ændrer sig og kan give meget frisk kørsel - for at sige det mildt.





Anbefaler parabel/luft

Køreegenskaberne er komfortable og forudsigelige. Og det skyldes ikke mindst den lave placering af førerhuset på chassiset. Den kører som på skinner, og den minimale krængning i sving og S-manøvrer gør den let at styre i den ønskede retning uden dramatik. Bilen var udstyret med to-lags parabelfjedre på forakslen og fire-bælgs luftaffjedring bag samt fire-punkts luftaffjedring inkl. krængningsstabilisator på førerhuset.





Det er den ideelle kombination, med mindre man absolut har brug for luftaffjedring på forakslen til kørsel med for eksempel veksellad. Fuld luftaffjedring og luftaffjedret førerhus lyder selvfølgelig mere komfortabelt, men det passer ikke altid. DAF’s parabelfjedre holder forakslen fast på en mere kontant måde, så den kombination anbefales herfra.





Lige som Silent-modellen er meget hensynsfuld, når det gælder det udvendige støjniveau, er den decideret tyst indendørs. Dels giver den ekstra støjisolering af drivlinen også lavere støjniveau indendørs, og dels giver de lave omdrejninger et usædvanligt lavt støjniveau hørt fra førerpladsen. Her er alle kontakter og betjeningsgreb placeret logisk omkring chaufføren, så der kan heller ikke sættes en plet på interiøret.





I en tidligere artikel fra testkørslen nævnte vi en enkelt svag side ved CF’eren, og på trods af de mange opdateringer og forbedringer i det nye program, blev den bekræftet ved vores prøvekørsel. Det gælder sideruderne, der fortsat er to-delte med en fast del og en del, der kan køre op og ned. Godt nok er den sorte sprosse mellem de to dele forholdsvis smal, men udsynet gennem sideruderne føles fortsat begrænset. Fra førerpladsen er der ingen problemer med at se sidespejlene i begge sider, men på trods af det, virker sprossen forstyrrende. Et lille minus til CF på den konto.





Regional-trækker

Fra den to-akslede CF distributionsbil hoppede vi over i et seks-akslet vogntog med en tre-akslet CF-480 6x2/4 forrest. Vi kørte bilen på den længste teststrækning på godt 50 km fra Wittem til Valkenburg og retur, der bød på en typisk blanding af lande- og motorvejskørsel med flere lange stræk inklusiv nogle gode stigninger og lidt bykørsel.





Bilen var specificeret som en rigtig regional-trækker med det mellemhøje Space Cab-førerhus, MX13-motor på 480 hk samt fuldautomatisk 12-trins TraXon-gearkasse. Den lavere placering af CF-førerhuset i forhold til XF-førerhuset giver markant bedre ind- og udstigningsforhold, og med det mellemhøje Space Cab-tag er der masser af plads på en énmands-betjent bil til hvile og overnatning i førerhuset. Ved to mand på bilen i rigtig langturskørsel er CF Space Cab’en for lille, men så er det jo heldigt, at DAF i stedet kan levere det enorme XF-førerhus med det høje Super Space Cab-tag.





Fra 460 til 480

At vi kalder den en regional-trækker skyldes blandt andet, at dens akselkonfiguration med 3.950 mm akselafstand samt styrbar støtteaksel foran trækakslen. Det gør den både manøvredygtig og retningsstabil. Den nye 480-motor er en opgradering af den velkendte 460’er, og den nye motorvariant har rigeligt kraftoverskud til danske forhold med syv aksler på op til 56 ton vogntogsvægt. Ved testen var den dog kun læsset til de ”standard-europæiske” 40 ton, og det var bestemt ingen udfordring for den.





Takket være kraftoverskuddet skiftede TraXon-gearkassen ofte ved meget lave omdrejningstal, og det kræver lidt tilvænning at se nålen på omdrejningstælleren falde helt til 7-800 o/min. ved gearskift. Det var dog ingen panik, for det markante bundtræk gør, at motoren trækker løs uden skurren eller vibrationer.



Fra tidligere prøvekørsler ved vi, at CF’eren fortjener en større udbredelse, end den har. Med de seneste opgraderinger er den blevet endnu bedre, så vejen ligger nu banet for større succes. Den får varme anbefalinger med herfra …





Et af de få minusser i CF-serien er de to-delte sideruder, der giver en følelse af begrænset udsyn.













