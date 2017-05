Danmarks Rederiforening bliver til Danske Rederier

NAVNSKIFTE:

Torsdag 18. maj 2017 kl: 13:37

Af: Redaktionen Det nye navn blev besluttet på torsdagens generalforsamling for Danske Rederier, der frem til i dag hed Danmarks Rederiforening.- Ændringen er et led i vores overordnede strategi om at videreudvikle en moderne interesse- og arbejdsgiverorganisation som en stærk stemme for Danmarks største eksporterhverv og samlingspunkt for de danske rederier. Det bliver også opgaven for Danske Rederier i mange år fremover, hvorfor vi har valgt at gøre vores navn mere klart og simpelt, siger Claus V. Hemmingsen, der er formand for Danske Rederier og Group Vice CEO i A.P. Møller - Mærsk A/S.





Bilfærgernes Rederiforening skifter ligeledes navn til Færgerederierne, mens Rederiforeningen af 2010 bevarer sit navn.









