DAF’en kan lidt af hvert

Torsdag 18. maj 2017 kl: 13:06

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Under førerhuset ligger der en seks-cylindret 12,9 liter MX-13 dieselmotor, der yder op til 510 hk. AS-Tronic gearkasse, der har 16 gear, har funktioner som FastShift, EcoRoll og Hill Start Aid (HSA).Førerhuset er et Day Cap førerhus med luftaffjedret ophæng. Der er kørelygter med flere lysdioder i hver side til brug om dagen integreret med forlygteenhederne. Indvendigt i førerhuset er der Luxury Air førersæde med høj ryg, justerbar skulderstøtte og med to varmeindstillinger, taglem i aluminium med manuel styring med mere.Chassiset har en akselafstand på 4.600 mm med 1.550 mm overhæng bagtil. Der er pneumatisk trailertilslutning med Palm-koblinger og anhængertravers. På chassiset er der monteret en 110 tons Palfinger-kran.Den nye DAF er leveret af Anders Larsen hos Lastas Trucks Danmark A/S.