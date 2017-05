Taxiselskab kørte ud af 2016 med et driftsresultat på to millioner kroner

Torsdag 11. maj 2017 kl: 10:25

Af: Redaktionen Taxa 4x35’s regnskab viser et positivt driftsresultat på 2 millioner kroner, selvom selskabets nettoomsætningen faldt med 4,5 milioner kroner på grund af nedsat pladslej for vognmændene.- Det seneste år har været et begivenhedsrigt et af slagsen, men hele organisationen har leveret en solid arbejdsindsats. Vi har i 2016 fokuseret og investeret massivt i vores app og lanceret vores nye rating-system, og derfor er vi meget tilfredse med vores årsregnskab, siger administrerende direktør for Taxa 4x35 Peter Bjerregaard.- Vi har formået at hente 53 nye vogne fra konkurrerende selskaber for at dæmme op for de ældre vognmænd, der er stoppet, og derudover har vi indgået nye samarbejder med over 200 erhvervskunder. De fleste C20 selskaber er i vores kundeportefølje, og vi fortsætter vores mål om at forblive det mest attraktive taxiselskab på markedet, siger han videre.Efter 2016 har Taxi 4x35 en egenkapital på 12,3 millioner kroner mod 10,1 millioner kroner året før.