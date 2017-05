Bjert Busser er solgt igen

Torsdag 11. maj 2017 kl: 10:16

Sidste runde i historien om Centrum Turist

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Mikael Hansen Kunderne hos Bjert Busser kan se frem til, at de mest slidte busser bliver udskiftet. Det skriver Jyske Vestkysten. De nye ejere kan se frem til stordriftsfordele efter, at de har overtaget Bjert Busser, lyder det fra Lars Larsen, der står bag Københavns Bustrafik. Sammen med Peter Papuga, der står bag Papuga Bus Vejle, har selskabet købt Bjert Busser på Stålvej, der blandt andet har kontrakt med Kolding Kommune om kørsel på specialområdet.Selskabet i København råder over 100 turistbusser. Vejle-firmaet har 25 busser og Bjert Busser råder over 45 busser. Dermed bliver selskabet i Kolding en del af Danmarks største busselskab, når det gælder turistbusser, fortæller Lars Larsen.- Jeg har købt flere selskaber i Københavnsområdet, og jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne vil være større for kunne udnytte stordriftsfordele. Det gælder i forhold til bedre indkøbsaftaler på blandt andet brændstof og forsikringer. Og så kan vi optimere i forhold til tomkørsel, så vi ikke kører hjem med en tom bus fra Jylland og omvendt, siger Lars Larsen, der er direktør i Københavns Bustrafik, der i flere år har samarbejdet med Papuga Bus.Bjert Busser er oprindeligt et velanset lokalt busselskab fra Sdr. Bjert syd for Kolding. For en del år siden flyttede busselskabet til Kolding og fik navnet Bjert Busser. Her fortsatte busselskabet en positiv udvikling under busvognmand Christian Andersens ledelse. Bjert Busser blev for nogle år siden overtaget af Centrum Turist i Aarhus - dengang ét af Danmarks største turistbusselskaber.Centrum Turist gik imidlertid konkurs i efteråret 2015. Her blev Bjert Busser tilsyneladende brugt til at placere de sundeste del af turistbusforretningen. Men det gik heller ikke godt. Ifølge Jyske Vestkysten havde selskabet sidste år et underskud på lidt over en halv million kroner.I sommeren 2016 blev Bjert Bus fuldt ud overtaget af selskabet Firma Invest, og hermed kringlede de tre brødre Jørgensen sig helt ud af busdriften. Martin, Mikael og Mads Jørgensen har i en årrække drevet en større koncern af forskellige investeringsselskaber, som imidlertid har tabt mange penge siden finanskrisen i 2008. Busselskabet Centrum Turist var bare en lille del af aktiviteterne. Martin og Mads Jørgensen har begge tjent formuer som professionelle fodboldspillere i udlandet.Med salget af Bjert Busser til Papuga og Lars Larsen er det endelige punktum sat for konkursen i Centrum Turist.