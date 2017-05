Havn på Djursland vil udvikle et nyt innovativt havnecenter

Tirsdag 2. maj 2017

Oplevelser og erhverv

Havnen får nyt hovedkvarter



Af: Redaktionen Sydhavnen i Grenaa vil over de kommende år blive omdannet fra et traditionelt havneområde til et innovativt havnecenter, der på sigt kommer til at udgøre en helt ny bydel i Grenaa. Bestyrelsen for Grenaa Havn har godkendt en særskilt udviklingsstrategi for Ejendomsselskabet Sydhavnen A/S, der er datterselskab af Grenaa Havn A/S, og havnen har taget et afgørende skridt på vejen mod at virkeliggøre planerne.Ejendomsselskabet Sydhavnen A/S har købt de i alt 8.000 kvadratmeter erhvervslokaler, som engang rummede Thorfisk og som senest har været ejet af Norway Seafoods. Det store erhvervsareal er delt op i henholdsvis kontor- og produktionslokaler, så bygningskomplekset i fremtiden kan blive ramme om et meget bredt spekter af små og store virksomheder.- I begrebet innovativt havnecenter ligger, at vi gerne vil tiltrække en bred vifte af virksomheder med videre, så aktiviteterne i den nye del af havnen bliver markant anderledes end aktiviteterne i erhvervshavnen, siger Henrik Carstensen, der er administrerende direktør i Grenaa Havn.Udviklingsstrategien sigter mod, at Sydhavnen bliver beboet af kreative virksomheder, iværksætterfirmaer, små produktionsenheder, butikker, restauranter med videre, så der også bliver et rekreativt element i at besøge den fremtidige Sydhavn. I planerne indgår også projekter, der skal skabe oplevelser for de besøgende. Det kan være alt fra kajakudlejning til forsknings- eller formidlingsaktiviteter med tilknytning til havet, Kattegatcentret med mere, så området også får en markant tiltrækningskraft på såvel østjyder som inden- og udenlandske turister.- Målet er at skabe et livligt, maritimt miljø, som både tilgodeser de rekreative formål og kommunens behov for at skabe nye virksomheder og arbejdspladser, siger Henrik Carstensen.Grenaa Havn rykker selv sit hovedkvarter til det nye havnecenter i den store administrationsbygning på Nordre Kajgade. Her kan havnen samle både administrative funktioner og sin driftsafdeling, som hidtil har ligget adskilt på havnen. I samme forbindelse bliver Grenaa Havns nuværende administrationsbygning på Neptunvej overtaget af Thorfisk A/S. Flytningen er planlagt til at ske 30. juni i år.- Vi har masser af plads og muligheder i det nye havnecenter, og vi ser frem til at dele arealet med store og små virksomheder, der ønsker at blive part i en ny, innovativ del af Grenaa Havn, siger Henrik Carstensen.Hverken sælger og køber ønsker prisen offentliggjort.