Hjullåse skal afhjælpe problemer med ulovlige parkeringer

LANDETS TO STØRSTE KOMMUNE:

Onsdag 26. april 2017 kl: 17:19

Af: Redaktionen Kristian Würtz (S), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, mener, at det er oplagt, at kommunerne selv får mulighed for at fjerne ulovligt parkerede biler.- Vi ønsker at fremme trafiksikkerheden og fremkommeligheden, og vi mener derfor, at det er oplagt, at vi som kommuner får styrket vores beføjelser, så vi kan få et effektivt redskab og fjerne biler, der er parkeret ulovligt, siger Kristian Würtz.I dag er det kun politiet, der har mulighed for at fjerne biler, der eksempelvis er parkeret ulovligt. Kommunerne udtrykker forståelse for, at politiet har andre og vigtigere opgaver, som bliver prioriteret højere, og påpeger at det netop derfor er naturligt, at kommunerne får samme beføjelser som politiet.- Hver eneste dag oplever vi, at hensynsløse bilister ignorerer andres trafiksikkerhed, når de smider deres bil på må og få til gene for både den kollektive trafik, cyklende og gående samt andre bilister. Jeg kan kun forestille mig, at man vil have mere respekt for de gældende regler, hvis man er i fare for at måtte efterlade sin bil på grund af en hjullås eller se den blive kørt bort på et fejeblad, siger Morten Kabell (EL), der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.Ud over muligheden for at fjerne biler, som er til store gene, peger de to kommuner på, at det også vil være oplagt at lade kommunerne sætte hjullås på biler, hvor ejeren har et stort antal ubetalte parkeringsafgifter til kommunen.Hjullåsene tænkes alene anvendt i de situationer, hvor køretøjet er parkere ulovligt, men ikke til fare for fremkommeligheden eller trafiksikkerheden, og hvor der desuden er et betydeligt antal ubetalte afgifter.Kommunerne forventer, at brugen af hjullåse og fjernelse af biler vil have en stor præventiv virkning, og det derfor vil være begrænset, hvor ofte de to redskaber bliver brugt.København og Aarhus skrev tidligere på året til transportminister Ole Birk Olesen (LA) for at få ham til at hjælpe med at bane vejen for, at kommunerne får ret til selv at fjerne bilerne eller sætte hjullås på.