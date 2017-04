Vognmand i Kildebrønde har fået en V8’er af de nye

Onsdag 26. april 2017 kl: 09:22

Af: Redaktionen Den nye lastbil er opbygget med en dobbelte Scania-baglygter, trekanter imellem skærme med opbevaringsrum og markeringslys, tre markeringslygter integreret i begge sider, lange blanke horn på taget, rustfri vandtank og andre specielle features. Drivlinen efter V8-motoren består af en Opticruise-gearkasse med fuldautomatisk kobling, en retarder 4100 med friløb, kardanaksel, bagtøj, nav og hjul. Akselafstanden er 2.950 mm.Indvendig er den udstyret med to premium stole i sort V8-læder, V8-rat, to køjer, udtrækbar underkøje 80-100 cm, to køleskabe, DAB-infortainmentsystem med syv-tommer skærm og fire luksushøjtalere, navigation, Bluetooth med mere.Sikkerhedsudstyret i bilen omfatter de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem er der monteret ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende. Der er endvidere airbags i både rat og i førersiden.- Jeg har valgt denne lastbil, fordi den virkelig er imponerende. Og Ecolution-konceptet, fordi der kan spares penge på brændstof, siger Bo Skjøth.