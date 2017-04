Kampen om at blive dansk DAF Master mekaniker var tæt

Onsdag 26. april 2017 kl: 08:23

Mike Christensen får overrakt vindertrofæet af Jan van Keulen, adm. direktør DAF Trucks N.V. - DAF North West.

Af: Redaktionen Gruppebillede af alle de skandinaviske deltagere.De tre DAF Master mekanikere kvalificerede sig til finalen tidligere på året via en indledende runde, der fokuserede på teoretisk viden. De skulle besvare omkring tredive online spørgsmål. Mike Christensen (P. M. Lastvognsservice A/S), Stefan Gregersen (ESA Trucks Danmark A/S) og Lars Klitgaard (AMC Lastbiler A/S) opnåede de højeste scorer. De to sidstnævnte finalister fik henholdsvis anden og tredjepladsen. Opgaverne varierede i at finde fejl i motorstyring og andre systemer til hurtigt at finde information på DAF’s tekniske e-portal.Fyrre minutter pr. opgave er ifølge Harry Brekelmans, der er Manager Dealer Development & Training hos DAF, ret stramt.- Det var svært at fuldføre opgaven indenfor den givne tidsramme. Den samlede vurdering var derfor ikke primært baseret på løsningen, men også hvordan de fandt frem til det. Hvad arbejder mekanikeren hen mod? Er der struktur i det? siger han og peger på, at planlægning, tilgang, effektivitet, minutiøst arbejde og kommunikationsevner i samarbejdet med kunden også er væsentlige vurderingskriterier. Lastbilmekaniker bliver i stigende grad it-specialist Finalen blev afholdt i Holland i et yderst rent og pænt arbejdsmiljø, hvor kandidaterne skulle finde fejl, som bevidst var indlagt i DAF lastbiler fra LF, CF og XF serierne.Udviklingen i elektronik går meget hurtigt. Især Euro 6 har meget mere elektronik på grund af indførelsen af ​​nye computerstyrede systemer. Elektronisk testudstyr og en bærbar computer er derfor i dag vigtige redskaber. Derfor bliver lastbilmekanikere i stigende grad it-specialister. Vinder Mike Christensen ser allerede frem til den europæiske konkurrence næste år.- Hvis opgaverne er lige så hårde som i denne nationale finale, vil det være en stor udfordring. Jeg må sige, at opgaverne var helt realistiske med problemer, der let kunne opstå i praksis. Det var nyt for mig i forhold til tidligere finaler, jeg har deltaget i. Jeg vil råde alle DAF mekanikere til at deltage i fremtidige konkurrencer. Det er sjovt, og det betyder, at du nødt til at holde din viden og færdigheder på et højt niveau, siger Mike Christensen.