Asfalten kommer tættere på udlæggerne

Fredag 21. april 2017 kl: 12:59

Af: Hans Windeløv, ltl.dk

Tidligere skulle Nordsjællands Park og Vej dagligt gennem morgentrafikken og køre ind mod København for at hente asfalt. Det behøver de ikke længere, da de benytter SuperAsfalt A/S nye distributionskoncept, som sparer asfaltudlæggere, entreprenører og anlægsgartnere for mange timers kørsel hver gang, de skal hente asfalt - typisk til mindre anlægsopgaver eller reparation af huller og vedligehold af slidlag.





SuperAsfalt A/S etablerede sidste år en helt ny fabrik på Prøvestenen i København, hvor fokus er på produktion af miljøvenlig asfalt, men også på at tænke nyt og mere markedsorienteret. Nu har virksomheden allieret sig med Kvistgård Jern & Metal, hvor de har opstillet en silo med varm asfalt. Den centrale placering i Nordsjælland vil typisk spare de nordsjællandske vejentreprenører for to en halv times transport dagligt.





- Tidsmæssigt gør det en kæmpe forskel for os. Da vi kører på tidspunkter med meget trafik, kunne det tage op til halvanden time hver vej at hente varm asfalt, siger driftsleder Steen Ejler Knudsen fra Nordsjællands Park og Vej om SuperAsfalts nye koncept med siloer placeret tæt på kunderne.





Asfalten tæt på udlæggerne

Hidtil har kunderne måtte køre til Herlev, Glostrup eller København, når de skulle have asfalt. Men nu har SuperAsfalt vendt kortet om, så asfalten bliver transporteret ud til et silo-anlæg tættere på kunderne. Siloen, der ved hjælp af varmelegemer holder asfalten på en temperatur på 150-160 grader og er den første af flere rundt om i landet, er placeret hos Kvistgård Jern og Metal, som således fungerer som lokal distributør og samarbejdspartner for SuperAsfalt.





- Vi har sat en silo op med plads til 60 ton. Her har vi de to produkter, der bruges til at lave henholdsvis bærelag og slidlag. Så kan kommuner og vejentreprenører, der skal bruge asfalt til reparationer og vedligehold, hurtigt og nemt få fat i asfalten, siger salgskonsulent Lars Holm fra SuperAsfalt A/S.





Udover den lette adgang til siloen er en anden praktisk fordel ved placeringen hos Kvistgård Jern & Metal, at virksomheden i forvejen har en brovægt. Når en bil henter asfalt, bliver den først vejet med tomt lad. Derefter kan chaufføren selv fylde den mængde asfalt på, der skal bruges. På vej ud bliver bilen vejet igen.





Bufferlager og digitalt bestillingssystem

SuperAsfalt arbejder på et digitalt bestillingssystem, hvor kunden taster sin bestilling ind via telefon, hvorefter asfalten kan hentes næste dag. Men der vil også være et bufferlager til akutte opgaver uden bestilling. Det har Nordsjællands Park og Vej allerede gjort brug af.





- Vi henter normalt 5-8 ton asfalt hver morgen. Men hvis vi midt på dagen lige står og mangler 500 kilo asfalt til at færdiggøre en opgave, er det ærgerligt at skulle bruge mange timer på at køre ind til København og hente det. Så det er en kæmpe fordel, at vi hurtigt kan hente mindre portioner, hvis der er behov for det, siger driftsleder Steen Ejler Knudsen.





SuperAsfalt har store forventninger til silo-konceptet og vil udbrede det til flere steder på Sjælland, hvor der er langt til den nærmeste asfaltfabrik.





