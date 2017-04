Havne-selskab med tre havne kom ud med et meget tilfredsstillende resultat

Fredag 21. april 2017 kl: 12:54

Af: Redaktionen Opgjort i kroner blev 2016-resultatet på 21,8 millioner, hvilket havneselskabets ledelse betegner som meget tilfredsstillende for et år præget af udfordringer og forandringer.

Den samlede godsomsætning blev 8,5 millioner ton, hvilket var et fald på ca. 1 million ton i forhold til 2015. Nedgangen skyldes for Fredericia Havn hovedsageligt et hurtigere fald i udskibningen af råolie end forventet. Derudover blev udskibning af korn udskudt fra efterår 2016 til forventet forår 2017, mens containeromsætningen faldt med ca. 4 procent. Nyborg Havn havde en øget godsomsætning på ca. 6 procent, der hovedsageligt knyttede sig til flydende bulk.







2016 var et anderledes år for ADP A/S på grund af branden i februar på Fredericia Havn. Genopretningen af fuld operationel drift på havneafsnittet, der blev beskadiget, har fyldt meget ikke kun umiddelbart efter branden, men hen over hele året, og skaderne har påvirket de samlede flydende bulk aktiviteter.







Stor arealudviklingsplan igangsat på Fredericia Havn

ADP har sat en større arealudviklingsplan for Fredericia Havn i gang, som i første omgang betyder, at ikke-kajnære aktiviteter flyttes længere ind i baglandet samtidig med, at havneselskabet investerer i nye faciliteter. Disse forandringer skal sammen med investeringer i Taulov være det, der skaber vækst og udvikling på Fredericia Havn over de næste mange år.







Kobling af transportformer er vejen frem

- Vi fokuserede i løbet af 2016 i høj grad på den fremadrettede udvikling af vores virksomhed og på den innovationsproces, vi nu står midt i, siger Nils Skeby, der er administrerende direktør i ADP A/S.





- Kunderne ser mere og mere ADP som en samarbejdspartner, der finder løsninger, både inden for den mere traditionelle havnedrift men specielt, når det gælder optimal logistik. Vores kunder ser på hele godstransportens værdikæde for at optimere deres forretning, siger han videre og tilføjer:





- Vi kobler alle modaliteter, når vi optimerer logistikløsninger. Vores multimodale transport- og logistikcenter i Taulov, hvor vores kommende investeringer på et trecifret millionbeløb kobles sammen med den eksisterende infrastruktur i Taulov-området, vil blive en klar fordel for kunderne.





Om ADP A/S

ADP A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Alle havne har en central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder, hvad angår kapacitet og vanddybde

Forretningsområderne spænder lige fra håndtering af containere, stykgods, projektlast, tør- og flydende bulk, ro/ro og for Fredericias vedkommende også krydstogt

ADP er i gang med at etablere Danmarks Multimodale Transport- og Logistikcenter, DMTC, i Taulov ved Fredericia

ADP ejer og driver desuden Fredericia Lystbådehavn











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.