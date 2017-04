Limfjordstunnellen synker en smule hvert år

Fredag 21. april 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen - Som det er nu, så sætter Limfjordstunnelen sig med op til én centimeter om året, siger chefkonsulent Niels Chr. Skov Nielsen fra Vejdirektoratet.- Det giver sætningsskader og vandindtrængning og forkorter tunnelens levetid. Der ligger derfor en stor samfundsmæssig værdi i at finde ud af, hvordan vi bremser tunnelen i at synke mere. Det er dog en ingeniørmæssigt enormt kompliceret opgave. Derfor har vi besluttet at søge rådgivning fra nogle af klodens klogeste hoveder på dette felt, siger han videre.





Helt konkret nedsætter Vejdirektoratet en gruppe af nationale og internationale eksperter, der dækker ekspertviden inden for betonteknologi, tunnelteknologi, geologi og fundering, specielt på kalk.





Gruppen, der kommer til at bestå af en halv snes personer, skal være nedsat i så god tid, at den kan afholde sit første møde i august eller september. Ekspertgruppen skal mødes fire-fem gange med cirka en måneds mellemrum. Og den skal efter planen afslutte sit arbejde i starten af 2018.





Vejdirektoratet er facilitator og sekretariat for gruppen. Og når eksperterne er klar med deres løsningsforslag, overtager Vejdirektoratet processen og udarbejder de nødvendige projektforslag.





- Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke står med nogen akut situation, siger Niels Chr. Skov Nielsen og fortsætter:





- Det er vores vurdering, at tunnelen kan holde mange år endnu, men rettidig omhu skader jo aldrig. Limfjordstunnelen er en stor og betydningsfuld del af den danske infrastruktur. Vi vil meget gerne forlænge dens levetid, og derfor sætter vi nu denne proces i gang.





