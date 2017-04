Tysk transportvirksomhed bestiller 1.500 el-varebiler

Torsdag 20. april 2017 kl: 15:01

Af: Redaktionen Allerede i 2018 vil de første eldrevne eksemplarer af Vito og Sprinter indtage gaderne i Hamburg og Stuttgart, og i 2020 skal 1.500 elvarebiler være i drift.Hermes har 12.000 ansatte, der er specialiserede i den såkaldte ”last mile delivery” - altså transport af varer til slutkunderne. I takt med den stigende handel via internettet er antallet af leverancer af alt fra små pakker til møbler og hvidevarer et marked, som vokser kraftigt.Baggrunden for samarbejdet om at elektrificere varebilflåden er et ønske om både at øge effektiviteten og mindske miljøpåvirkningen, når det gælder levering af pakker.I år 2025 skal Hermes have helt emissionsfrie biler i alle større byer i Tyskland, og man vil til den tid udelukkende benytte sig af el fra vedvarende energikilder.Mercedes-Benz skal desuden levere forskellige logistiksystemer til Hermes, som blandt andet skal forbedre ruteplanlægning ud fra information om batteriernes rækkevidde. Dertil kommer intelligente løsninger for håndtering af gods i bilerne samt mobilitetstjenester og ladestationer.- Antallet af hjemmeleverancer vokser i hastigt tempo, siger Lars van het Erve, salg- og marketingchef for Mercedes-Benz varebiler i Danmark og fortsætter:- Det er et stigende marked med forandrede krav til levering, hvilket kræver helt nye løsninger. I fremtiden vil Mercedes-Benz skabe komplette transport- og logistikløsninger frem for alene at være leverandør af biler.