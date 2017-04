Bestanden af lastbiler eksklusiv sættevognstrækkere toppede i 2007

Onsdag 12. april 2017 kl: 08:00

Af: Jesper Christensen Hvor der i september 2007 var indregistreret 36.807 lastbiler over 3,5 ton i Danmark, var der i marts i år indregistreret 28.249 lastbiler over 3,5 ton eksklusiv sættevognstrækkere.Hvor sættevognstrækkerne siden februar 2010 er kørt frem i antal, kørte antallet af øvrige lastbiler med meget små udsving til den fremgangsrige side tilbage med et hidtidigt lavpunkt på 28.206 i februar i år.Læs også: