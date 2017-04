Busvognmænd skriver til to ministre

Fredag 7. april 2017 kl: 14:54

Af: Redaktionen Danske Busvognmænd lader en løsning af spørgsmålet om politiets hastighedsbøder til buschauffører og vognmænd, der med Tempo 100-busser helt lovligt kører 100 km/t på de danske motorveje.Transportministeriets ministersekretær og udvalgssekretæren i Transportudvalget i Folketinget mener, at det er justitsministeriet, der skal løse sagen, da det er håndhævelsen af reglerne, det er galt med. Rigspolitiet og justitsministeriet mener, at da det er transportministeriets lovgivning, så er det transportministeriet, der skal løse sagen.Uenigheden har ført til, at der skal afholdes et møde mellem justits- og transportministeriet en gang efter påske.- Det er bare ikke godt nok, når der hver dag udsendes hastighedsbøder for helt lovlig kørsel! Nu må ministrene på banen og sikre en hurtig løsning. Busvognmændene bliver ofrene, når de to ministerier ikke kan finde ud af at tale sammen, siger Danske Busvognmænds administrerende direktør Steen Bundgaard.Han har derfor skrevet til de to ministre - transportminister Ole Birk Olesen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) - for at få dem til at tage affære.- Virksomheder - og politiet - bruger helt unødvendige resurser på at få de pågældende bøder annulleret. Et medlem, der på en og samme dag havde fået 11 bøder - én pr. bus - kunne fortælle, at det tager 35 minutter på virk.dk at få en bøde annulleret. For hver dag politiet sidder i fotovogne på motorvejen bliver der udskrevet stakkevis af bøder for en helt lovlig kørsel. Det virker helt meningsløst på mig og endnu mere meningsløst for de busvognmænd og politifolk, der skal bruge deres arbejdstid på det her. Jeg skal derfor høfligst anmode jeg begge om at sikre, at der bliver fundet en løsning her og nu så helt lovlig adfærd ikke udløser bøder og alt det besvær, der er forbundet med at få bøderne annulleret igen, skriver Steen Bundgaard i sit brev til ministrene.Interesserede kan læse brevet til transportministeren og justitsministeren