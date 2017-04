Velfærdsråd hædrede besætninger i Esbjerg

Fredag 7. april 2017 kl: 14:30

Søren Philip Sørensen fra Handelsflådens Velfærdsråd (stående til højre) var i Esbjerg for at overrække plaketter til de vindende Esvagt skibe.

Skibsførere forklarer

Om Esvagt

Esvagt har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs

Esvagt fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore olie og gas industrien - blandt andet stand-by, ERRV nød- og redningsberedskab, overvågning og genopretning efter olieudslip, brandberedskab, bugsering, ankerhåndtering og multi-field service

Siden 2010 har Esvagt desuden serviceret offshore vindparker med specialdesignede Service Operation Vessels (SOV), der har plads til op til 40 teknikere og har reservedelslagre og værksteder ombord. Teknikere, reservedele og værktøj overføres til møllerne via Walk-to-Work gangvejssystemer eller Safe Transfer Boats

Esvagt har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I to kategorier gjorde Esvagt ligefrem rent bord. Besætningerne på skibene ’Esvagt Don’, ’Esvagt Caroline’ og ’Esvagt Dee’ blev henholdsvis nummer et, to og tre i løbekonkurrencen, mens besætningerne på ’Esvagt Stavanger’, ’Esvagt Caroline’ og ’Esvagt Cobra’ tog de tre første pladser i ro-konkurrencen.I Trampfarten lod Esvagt andre rederier komme med helt fremme. Her nøjedes besætningen på ’Esvagt Charlie’ med en andenplads.Udover en plakette får besætningen på hvert skib et årsabonnement på Aktiv Træning.I forbindelse med kåringerne forklarer skibsførerne på tre Esvagt-skibe, hvorfor de og deres besætninger har taget fat i motionen.- Jeg havde ikke dyrket en hel masse motion, da jeg begyndt i Esvagt for ni år siden. Men faciliteterne var ombord, og jeg trængte til at røre mig, så efter et par år begyndte jeg så småt at benytte det. Efterhånden kom der flere og flere med. I dag er det to tredjedele af besætningen, som bruger motionsrummet regelmæssigt. Jeg løber og cykler, andre ror eller bruger vægte. Det er godt at styrketræning også er begyndt at tælle med, for det synes at være noget, de yngre besætningsmedlemmer godt kan lokkes med til, siger skibsfører Morten Madsen ’Esvagt Caroline’:- Der er ikke en hel masse plads til motion på de små gruppe C-skibe, men vi har da både romaskine, løbebånd, vægte, motionscykel og en boksebold. Og det bliver brugt. Nogle er til vægtene, andre vil hellere ro eller bokse. Jeg cykler 60 kilometer hver dag, også i hårdt vejr – det skal ikke afholde én fra at røre sig. Men man skal holde lidt bedre fast på cyklen, når det stormer! Vi har jo alle sammen lidt småskavanker, som har godt af at blive motioneret – og vi gør det for at få et bedre helbred, siger skibsfører Jan Schmidt ’Esvagt Charlie’.- Jeg begynder hver morgen 05:30 med en frisk kop kaffe og en god snak med kokken og bådsmanden, om hvordan vi løser verdens problemer. Hvis vi ligger almindelig standby, så er jeg på løbebåndet klokken 06:30 og prøver at løbe 22,5 km, inden jeg skal på vagt. Efter aftensmaden tager jeg en kortere tur med et roligere tempo på løbebåndet, hvis vejret og humøret er til det. Jeg ser gerne fodbold eller morgen-tv undervejs.Jeg er desværre til søde sager, så det er en god måde at løbe det af igen!Jeg tror, jeg er afhængig af løbebåndet. Mandskabet plejer at være meget behjælpelige, om der er et eller andet galt med båndet!I hjemmeperioden løber jeg hver anden dag omkring 10-15 km, og jeg løber to maratonløb om året, som er med til at motivere mig til denne træning, siger skibsfører Paul Kragesteen, ’Esvagt Don’: