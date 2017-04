Internationalt busselskab er gået konkurs

Fredag 7. april 2017 kl: 12:30

Af: Jesper Christensen Advokat Gert Nissen fra advokatfirmaet Lett, der er udpeget som kurator for konkursboet, oplyser, at konkursboet ikke kan gennemføre de bestilte rejser.Hvis man har betalt sin kommende rejse med Mastercard, kan der under visse omstændigheder være mulighed for, at pengene kan refunderes. Gert Nissen opfordrer i den forbindelse kunderne til at tage kontakt til deres pengeinstitut.





Såfremt man ikke kan få pengene retur, kan man anmelde sit krav overfor konkursboet.







Eurolines overdrog i december sine danske indenrigsruter til Rød Bilet efter at have forsøgt at komme ind på markedet for fjernbusrejser i et halvt år tid.





Eurolines Scandinavia ApS blev etableret 28. april 2009. I det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2015 kom selskabet ud med et resultat på 1.241.000 kroner efter skat. Egenkapitalen var på 1.730.000 kroner og balancen på 7.492.000 kroner. i de foregående tre år havde selskabet også overskud.







Interesserede kan læse mere om Eurolines her:





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.