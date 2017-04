Medlemmer af havnebestyrelse slipper for videre tiltale

Onsdag 5. april 2017 kl: 11:00

Af: Redaktionen Sydøstjyllands Politi forklarer, at efterforskningen har drejet sig om, hvorvidt der er begået mandatsvig, underslæb eller skattesvig. Efter en omfattende efterforskning er Sydøstjyllands Politi kommet frem til, at der ikke foreligger tilstrækkelige beviser for strafbare forhold. Derfor er vurderingen at yderligere efterforskning ikke vil føre til et andet resultat.Politiet har efterforsket flere bestyrelsesrejser for Vejle Havn i årene 2010-2015. Politiet konkluderer, a der ikke har været tale om ekstravagante udgifter eller om rejser med en så udpræget privat karakter, at de er strafbare.Skat har truffet afgørelser i skattesagerne, men de vedrører ikke straffesagen, som er efterforsket af Sydøstjyllands Politi.Sydøstjyllands Politi efterforsker fortsat tre tre andre sigtede i sagen, og der vil gå endnu et stykke tid, før tiltalespørgsmålet i denne del af sagen kan afgøres.