Godsbanen i Aalborg er blevet mere populær

Onsdag 29. marts 2017 kl: 11:11

Af: Redaktionen 2016 blev også året, hvor der blev indgået en aftale med DB Cargo omkring to ugentlige tog til og fra Aalborg, som virksomheder billigere, mere fleksibelt og mere miljøvenligt kan sende gods ud i Europa med.- Vi oplever stor interesse for godsbanen fra erhvervslivet, da den giver en række miljømæssige og økonomiske fordele. Derfor har vi blandt andet også investeret i en ny multiterminal med bedre plads til oplagring, og vi har investeret i renovering og i udvidelse af skinnenetværket, så vi kan håndtere flere operatører samtidigt, siger Thomas Kastrup-Larsen, der er borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S.