Stifter står af bussen

Onsdag 29. marts 2017 kl: 10:51

Om Artha Kapitalforvaltning



Artha Kapitalforvaltning arbejder med risikospredning over helt op til 11 aktivklasser. Fra ”klassiske” mix af aktier og obligationer til hedgefonds og særlige, håndplukkede projekter, som netop Umove, der etableres og afvikles over en kort horisont med fokus på meget højt afkast i forhold til risikoen.

Artha Kapitalforvaltning ejes af en kreds af kunder og de to stiftere Brian Kudsk og Jan Severin Sølbæk

Artha Kapitalforvaltning hirka 300 kunder og i alt 7 milliarder kroner under forvaltning

Artha Kapitalforvaltning investerer i samlet 11 aktivklasser - blandt andet aktier, obligationer, ejendomme, vindparker, hele virksomheder og hedgefonde

Artha Kapitalforvaltning tilbyder individuel forvaltning, enkeltinvesteringer via Artha Selection samt investering i investeringsselskaberne Artha Max, Artha Optimum og Artha Safe

Af: Redaktionen Artha Transport solgte fredag 24. marts hele sin aktiepost i Umove til Cube Infrastructure Fund II, der administreres af Cube Infrastructure Managers med hovedsæde i Luxembourg.- Vi har været rigtig glade for vores investering, siger administrerende direktør i Artha Holding A/S, Jan Severin Sølbæk.- Ikke bare fordi vi ved, at Umove fortsat vil vokse og udvikle sig med Cube som en professionel og aktiv medejer og partner. Men også fordi vi med denne investering har kunne glæde vores aktionærer med et trecifret afkast. Så Umove-projektet lever på alle måder op til det, vi kalder godt finansielt købmandskab, sige rhan videre.Umove var indtil salget ejet af Artha Transport og ledelsen i Umove. I forbindelse med stiftelsen erhvervede Umove de to busselskaber - De Hvide Busser A/S og Fjordbus A/S. I april 2015 opkøbte Umove Thykjær Busser A/S i Jylland.I dag er Umove A/S Danmarks største privatejede selskab inden for kollektiv trafik. Målt på antallet af ansatte er selskabet blandt landets tre største.​ Umove omsatte i 2016 for 550 millioner kroner og kørte med 400 busser.Artha Transport har ejet ca. 58 procent af Umove. Ledelsen fortsætter i selskabet.