Togoperatør tager gas på toget

Onsdag 29. marts 2017 kl: 10:18

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen E.ON er ny leverandør af gas til SSAB’s produktionsanlæg i Borlänge og kontaktede Green Cargo og spurgte, om togoperatøren havde mulighed for at tage sig af deres gastransporter mellem Karlshamn og Borlänge. Green Cargo og E.ON har arbejdet sammen siden 1989, og Green Cargo så frem til at komme med et godt logistik-oplæg til E.ON mellem Krlshamn og Borlänge.Propangas er en central del i produktionen af stål, hvilket stiller høje krav til præcision og kapacitet, da der skal være gas nok hele tiden, så produktionen ikke bliver påvirket af manglende gas.Green Cargo kunne takket være sin viden om transport af farligt gods i kombination med netværk og systemtransporter levere et oplæg, der kunne opfylde SSAB’s behov.For E.ON er gasleverancen til SSAB den største gasaftale nogensinde. Det første tog med gas kørte 6. marts.